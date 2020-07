Com iniciativa da bibliotecária Márcia Regina, a gibiteca ainda se encontra em fase de montagem

publicado em 14/07/2020

Márcia Regina da Silva Louredo, é formada em Biblioteconomia pela PUC- Campinas e é a idealizadora do projeto (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPense em um lugar fantástico, que ao atravessar os portões você embarca no mar da imaginação. Um lugar onde, por meio de desenhos, você encontra grandes narrativas de vida e inspirações. As histórias em quadrinhos, presentes na literatura infantil, ganham significados em diferentes idades. Por isso a biblioteca da Faculdade Futura, ao notar a importânciadesta cultura, criou sua primeira ‘Gibiteca’ com os maiores títulos e histórias do universo das HQ’s.A iniciativa partiu da bibliotecária da faculdade, Márcia Regina da Silva Louredo, após uma doação do colecionador e contador LuisAntonio Vieira, um apaixonado pelos quadrinhos. “Eu vejo aqui a edição número zero do ‘Super Boy’, isso é uma raridade, e o Luis que doou é uma pessoa muito desprendida de coisas materiais. Porque se isso estivesse à venda... Já pensou no valor?”, disse Márcia.“Mas nada maior do que a paixão de poder compartilhar essas histórias, o conhecimento com outras pessoas. A vida é sobre compartilhar”, completou a bibliotecária.Ao mostrar os títulos que a primeira gibiteca da cidade já tem, grande é a admiração em poder folhear a primeira edição do ‘Espetacular Homem Aranha’, com o valor na época de 2.200 cruzados.Ainda em processo de montagem e catalogação das HQ’s, que variam de Turma da Mônica, a coleções intermináveis da Marvel e até o mesmo ao Rei Conan, a expectativa é que mesmo com a pandemia, seguindo as orientações e cuidados, os almanaques estejam disponíveis ao público em breve.“E você acha que eu não fico maravilhada com um negócio desses?! Eu entro em alfa, enquanto faço as restaurações e os catalogo, para disponibilizar para as pessoas. Porque um patrimônio desses estava guardado dentro de caixas, vamos disponibilizar para o povo”, completou Márcia.Além disso, a bibliotecária explicou sobre um evento bem comum na faculdade, a feira de troca de livros, que já havia calendário para este ano, mas impedido de ser realizado pela pandemia. Nesta feira de trocas, estarão disponíveis também gibis. Os títulos repetidos, de algumas doações e também de outras feiras, estarão à disposição do público para trocas.