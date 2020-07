O ex-craque da antiga AAV, também fez história com a camisa do Guarani, de Campinas, recebeu da diretoria bugrina uma camisa oficial

publicado em 06/07/2020

A camisa que recebeu é comemorativa aos 40 anos do título do clube em 1978 (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Francisco Santana, o ex-craque Fifi da Votuporanguense, que nos últimos meses foi socorrido pela Secretaria de Direitos Humanos por se encontrar debilitado, recebeu de presente da diretoria do Guarani Futebol Clube, de Campinas, uma camisa oficial.Assim que foi acolhido no Abrigo Mão Amiga, onde está recebendo os cuidados, fazendo exames periódicos e inclusive bem de saúde, ex-craque havia feito o pedido de uma camiseta do bugre. Sensibilizada, a diretoria do clube o presenteou.A camisa que recebeu é comemorativa aos 40 anos do título do clube em 1978. Fifi, também fez história no Guarani, principalmente por ter sido primeiro jogador do bugre a ser convocado para uma vaga na Seleção Brasileira, no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-19.