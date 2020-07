A fatura pode ser parcelada em até 12 vezes; benefício é concedido pela Flexpag para os clientes da Elektro com duas ou mais contas vencidas

publicado em 14/07/2020

Para facilitar o recebimento e pagamento das contas e contribuir para a saúde de todos, os clientes podem cadastrar a conta por e-mail e atualizar os dados (Foto: A Cidade)

Os clientes da Elektro e que possuem duas ou mais faturas vencidas e optarem por realizar o pagamento pelo cartão de crédito ou com o cartão de auxílio emergencial poderão contar com mais uma facilidade para quitação da dívida. Além de parcelar as faturas em até 12 vezes no cartão, será concedido um desconto de R$35, possibilitando uma redução do débito e facilitação da negociação.O pagamento deve ser efetuado diretamente no site da distribuidora, e a transação utiliza a plataforma da Flexpag, empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito. A condição é válida para os primeiros clientes que atenderem aos critérios da ação especial.Para receber o desconto, o cliente deve seguir o passo a passo abaixo:• Acessar o site da Elektro (www.elektro.com.br) clique em Pagamento com cartão na parte de cima;• O cliente deverá inserir os dados do cartão de crédito ou do cartão do auxílio emergencial, selecionar a quantidade de parcelas desejadas e clicar em 'Pagar com cartão';• Ao selecionar a quantidade de parcelas, é possível visualizar o valor das parcelas e o total com a inclusão da taxa de serviço do cartão;• O cliente deve então inserir o código de desconto: NEO35. O desconto será aplicado diretamente ao valor final da transação.O acúmulo de contas pode prejudicar a saúde financeira de muitas pessoas, por isso, para facilitar a vida dos clientes, a Elektro segue possibilitando o parcelamento da conta de energia elétrica em até 12 vezes no cartão. São aceitas as bandeiras: Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. A modalidade permite, ainda, a quitação em uma única vez à vista, sem juros.Para facilitar o recebimento e pagamento das contas e contribuir para a saúde de todos, os clientes podem cadastrar a conta por e-mail e atualizar os dados (principalmente e-mail e telefone celular), por meio dos canais online das distribuidoras ou do aplicativo no smartphone ou tablet. Adicionalmente, para trazer facilidade e agilidade, também são disponibilizados aos clientes diversos canais de pagamento, tais como internet banking e débito automático. Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato pelos canais de relacionamento das concessionárias.