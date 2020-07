Em entrevista ao jornal A Cidade o presidente do CAV, Marcelo Stringari, disse que a Pantera está com dificuldades e tem somente cinco atletas no elenco

publicado em 15/07/2020

O CAV terá que contratar jogadores que não atuaram no Paulista ou que jogaram em outro estado (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brLogo após a reunião de ontem que começou a definir o reinício do Campeonato Paulista da Série A2, a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense já começou a se mexer e correr contra o tempo para montar o elenco.Em entrevista ao jornal A Cidade o presidente do CAV, Marcelo Stringari, disse que a Pantera está com dificuldades e tem somente cinco atletas no elenco, por isso terá que praticamente montar um novo time. “Nós vamos ligar para os antigos jogadores para tentar trazê-los porque o tempo é curto e vamos em busca de uma peça ou outra pontual”, contou.Sobre o treinador, a ideal é buscar o técnico Júnior Rocha, que estava no comando da Alvinegra quando a competição foi paralisada. “Mas se não conseguirmos, temos pouco tempos para trabalhar e não podemos jogar a toalha, estamos em uma situação delicada, mas temos que buscar a permanência na Série A2”, falou.Em relação ao regulamento, o dirigente explicou que permaneceu o mesmo no quesito contratação de jogadores, portanto o CAV terá que contratar jogadores que não atuaram no Paulista ou que jogaram em outro estado.Stringari revelou que o goleiro Edson Kölln e o lateral-esquerdo Cesinha confirmaram que jogam esse final de competição. Ontem a direção do CAV entrou em contato com vários atletas, portanto hoje e amanhã terá muitas respostas. A diretoria contactou também clubes parceiros – Novorizontino, Ferroviária, Mirassol, Paysandu e Athletico-PR em buscas de aletas para essa reta final.Conforme o presidente, não jogam mais pelo CAV o zagueiro Lucão e o centroavante Pedro Bortoluzo, atletas que foram para o exterior.