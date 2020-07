Ontem o jornal A Cidade conversou com o senhor Valdevir Cortes Lopes, de 63 anos, que é irmão gêmeo de Valdecir Cortes Lopes, o 38º óbito causado por complicações da doença na cidade

publicado em 28/07/2020

Valdecir Cortes Lopes, de 63 anos, foi mais uma vítima do coronavírus em Votuporanga que chegou a 39 morte (Foto: Arquivo familiar)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Covid-19 continua fazendo vítimas e deixando famílias despedaçadas em Votuporanga, o que reforça discussão de que não são apenas números. Ontem o jornal A Cidade conversou com o senhor Valdevir Cortes Lopes, de 63 anos, que é irmão gêmeo de Valdecir Cortes Lopes, o 38º óbito causado por complicações da doença na cidade. Emocionado, Valdevir falou sobre o vazio que ficou em sua vida.Os irmãos são naturais de Cosmorama, mas vieram há anos para Votuporanga. Seu Valdecir era representante comercial, residia na rua Pará no Patrimônio Velho. Deixa a esposa Maria Donizeti de Oliveira Lopes, da Dony Alta Costura, os filhos Willian e Ivan de Oliveira Lopes, além dos demais amigos e familiares.“Ele era meu irmão gêmeo, então vai ficar um vazio muito grande na minha vida. Vou ter sempre a recordação de um grande camarada, um protetor, um irmão muito dedicado. Nós nos amávamos muito”, contou o irmão.O sepultamento de Valdecir seguiu as normas da contenção do vírus e ocorreu ontem às 16h30 no Cemitério Municipal de Cosmorama.