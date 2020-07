De acordo com a polícia, dois suspeitos foram presos e outros três conseguiram fugir

publicado em 18/07/2020

Suspeitos estavam em dois caminhões em Mirassol (Foto: Arquivo Pessoal)

Criminosos tentaram roubar uma carga de defensivos agrícolas no pátio de um posto de combustíveis, na rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP), na tarde desta sexta-feira (17).De acordo com a polícia, cinco suspeitos abordaram e renderam dois caminhoneiros na região de Taquaritinga (SP).Em seguida, eles seguiram até o posto de combustíveis, onde estacionaram ao lado dos caminhões e tentaram realizar o transbordo da carga.Contudo, funcionários flagraram a ação e acionaram a polícia, que conseguiu prender dois homens.Segundo a polícia, três suspeitos conseguiram fugir, mas estão sendo procurados. A Polícia Rodoviária e o Helicóptero Águia estão apoiando as buscas.*G1.com