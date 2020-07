Os dados foram divulgados na noite desta terça-feira (14) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 14/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSecretaria da Saúde de Votuporanga informou que foram confirmados nesta terça-feira (14) mais 48 novos casos de coronavírus (Covid-19). São eles: duas mulheres e dois homens com idades de 10 a 14 anos; dois homens com idades de 15 a 19 anos; um homem e três mulheres com idades de 20 a 29 anos; um homem e seis mulheres com idades de 30 a 39 anos; quatro homens e 11 mulheres com idades de 40 a 49 anos; três homens e duas mulheres com idades de 50 a 59 anos; quatro homens e três mulheres com idades de 60 a 69 anos; dois homens com idades de 70 a 79 anos; e duas idosas com idades a partir de 80 anos.Também ontem a pasta registrou mais um óbito confirmado por Covid-19 no município, totalizando 24. Trata-se de um idoso, de 71 anos, que tinha comorbidades e estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi em 28 de junho.A Secretaria da Saúde continua aguardando os resultados dos óbitos suspeitos por Covid-19 registrados na última segunda-feira (13). Tratam-se de duas idosas, ambas com 81 anos, que possuíam comorbidades e estavam hospitalizadas.A cidade chegou ontem a 930 casos, sendo que 658 pessoas estão curadas. Consta ainda no boletim que 1.877 exames deram negativo para Covid-19, que há 19 casos descartados, 412 suspeitos em investigação e 1.507 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.