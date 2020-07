O pequeno Eduardo José Marques Faceto, movido de boas atitudes, organiza ato solidário para o dia 28

Eduardo, com a doação recebida por meio da divulgação da influencer nas mídias sociais (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA compreensão e o amor ao próximo são atitudes que estão tomando a cena nesta pandemia. Eduardo José Marques Faceto, que completa 11 anos no próximo dia 28, é um exemplo disso. Ele está preparando um ‘aniversário solidário’, para arrecadar doações para famílias carentes de Votuporanga.Em janeiro Eduardo foi diagnosticado com diabetes tipo um, caso que o levou para a sua primeira internação. Neste tempo, com a esperança de dias melhoras, sua mãe Camila Faceto lhe prometeu uma festa para comemorar a nova vida.Mas nesse período, a pandemia surgiu e com ela a impossibilidade de se realizar a promessa. “Eu comecei a explicar que talvez ele não fosse ter a festa, mas que faríamos um bolo em casa”, disse a mãe Camila.Eduardo, movido por bons exemplos, se inspirou no trabalho social que a amiga de sua mãe havia realizado e surgiu a ideia de realizar o ‘aniversário solidário’. “Ele me perguntou se poderia fazer o aniversário dessa forma, então decidimos realizar um drive thru, a pessoa virá com seu carro, nós retiramos o alimento e entregamos a sacola surpresa”, comentou.No momento em que a decisão do aniversário solidário foi tomada, Camila, percebeu que não houve o resultado imediato que seu filho esperava. Com isso, procurou ajuda nas redes, na publicação da influencer Evelyn Regly no Instagram. “Minha intenção é que as pessoas comentassem algo de bom para eu mostrar que ele estava no caminho certo”, completou a mãe.Para a surpresa da família, a blogueiracompartilhou a mensagem para seus seguidores, com o alcance de 5 milhões. “E daí fez um bum enorme. Muita gente veio falar conosco. Muita gente pediu para participar”, disse ela.No dia de ontem mesmo, uma seguidora da influencer enviou uma cesta com donativos para a campanha que Eduardo está promovendo.A festa solidária será no próximo dia 28, durante o início da noite de uma terça-feira – às 18h – na rua Rui Barbosa, 2595, no Bom Clima. Em formato drive thru, as pessoas que irão participar vão com seu carro, a família de Eduardo retira o alimento e entrega uma sacola surpresa para aqueles que contribuírem.As doações serão direcionadas a famílias carentes em forma de cestas e dependendo da quantidade, a intenção de Camila e Eduardo é ajudar, grupos assistenciais da cidade.Além disso, a garagem vai estar montada como uma festa, com decoração de super heróis, tema pedido por Eduardo para que as pessoas saibam que estão sendo heróis de alguém.