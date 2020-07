A aposta no estilo se deu após mais de três meses com o picadeiro parado e com artistas passando por dificuldades

publicado em 07/07/2020

Para o espetáculo foi preparado um palco mais elevado, para possibilitar a visão ideal dentro dos carros (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa próxima quinta-feira (9),as atividades do Circo Encantado voltarão para alegrar a população votuporanguense com estreia em modelo drive-in.As sessões serão as quintas e sextas às 20h, sábado e domingo com dois horários às 18h30 e 20h30.O circo esta instalado na avenida Pansani, ao lado da Apae. A estrutura está organizada para em média 30 de carros, em quantia limitada de box. Dentro do próprio automóvel e mantendo o distanciamento entre os carros. Os espectadores irão curtir um espetáculo de 50 min.James Robatini, um dos organizadores do circo está otimista e feliz, para que voltem ao encanto. Segundo ele o drive-in, é uma opção inovadora para se voltar à ativa e está em harmonia com as medidas de saúde. “Buscamos fazer um valor popular, que caiba no bolso e respeitando as normas”, disse.Estacionado em Votuporanga desde o início de março e estreado com casa cheia, o circo se vê parado há mais de 100 dias e para o espetáculo drive-in, a equipe de funcionários preparou um palco mais elevado para possibilitar a visão ideal de dentro dos carros, momentos mais dinâmicos e os espetáculos serão completos.Com a ajuda e mobilização dos votuporanguenses, e também da assistência social de Votuporanga, o grupo esteve mantido até o momento. “Eu queria agradecer também, todo o povo, que nos ajudaram espontaneamente, se não fossem por eles, estaríamos passando fome hoje”, disse James.