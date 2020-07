Vítimas são uma mulher de 33 anos e uma criança de 12

publicado em 13/07/2020

Vítimas não correm risco de morte

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Um capotamento deixou uma mulher de 33 anos e uma criança de 12 feridas neste domingo (13), na rodovia Miguel Jabur Elias, entre Simonsen e Américo de Campos. Elas não correm risco de morte.

De acordo com as informações iniciais, a motorista teria perdido o controle do veículo, por motivos ainda a serem apurados, e acabou capotando no acostamento.

O veículo teve prejuízo de grandes montas, mas ela e a criança sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridas por uma unidade de resgate.