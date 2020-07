O caso foi constatado na tarde desta terça-feira (7)

publicado em 07/07/2020

Animais foram encontrados na tarde desta terça-feira (7). (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCães e gatos foram envenenados e os corpos jogados perto de uma área rural ao lado do bairro São Cosme, em Votuporanga. O caso foi constatado na tarde desta terça-feira (7).O vereador Chandelly Protetor contou que foi procurado para verificar um caso de envenenamento que envolve dois cães e dois gatos, e chegando ao local constatou que os bichos estavam embrulhados em sacos de lixo ou caixas de papelão. Segundo ele, certamente, os animais foram envenenados e após morrerem foram descartados naquele local.A Polícia Científica, que faz à investigação técnica, esteve no local e será aberta uma investigação. O parlamentar encaminhou o caso para outras instituições, porém até o momento não há suspeitos. “A crueldade com animais não para. Covardes e assassinos continuam praticando maldades contra seres inocentes. Quando isso vai parar e quando os nossos governantes irão agir criando leis mais severas e até proibir a venda de venenos que muitas vezes são comercializados livremente?”, questionou o vereador.Chandelly disse que é importante a colaboração da população para informações sobre o caso para que os culpados sejam encontrados e punidos conforme a legislação.