Animal teve cortes profundos, perdeu muito sangue e teve que passar por um procedimento cirúrgico

publicado em 10/07/2020

Jorginho foi atacado na manhã de ontem pelas capivaras do Parque da Cultura e ficou gravemente ferido (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm cachorro sofreu ferimentos graves, na manhã de ontem, após ser atacado pelas capivaras que vivem no Parque da Cultura, em Votuporanga. Ele perdeu muito sangue, e teve que passar por um procedimento cirúrgico, mas agora se recupera em uma clínica veterinária da cidade.O animal, de aproximadamente um ano e seis meses, pertence a Silvia Cristina Dias, moradora do jardim Alvorada. Ao jornal A Cidade ela contou que tem o costume de deixar ele, que atende pelo nome de Jorginho e um outro cachorro que a família cuida, passear pela manhã.Ontem, porém, quando os chamou do portão de casa, percebeu que apenas o mais velho retornou e ficou preocupada. Quando atravessou a rua viu Jorginho deitado em e todo ensanguentado na calçada do Parque.“Durante a madrugada elas (capivaras) sobem tudo aqui para os parquinhos e acho que eles desceram até lá e foram brincar com elas que acabaram atacando. Nós já tínhamos visto elas correndo atrás de cachorros, mas não imaginava que pudessem machucar tanto assim”, contou.O caso veio à tona após a família, que está desempregada em razão da pandemia, pedir ajuda pelas redes sociais para salvar o Jorginho, já que eles não teriam condições de bancar o atendimento veterinário que ele precisava. Houve uma grande mobilização pela internet até que o caso chegou ao conhecimento de Giba Oliveira, que já é reconhecido em toda cidade por seu trabalho pela causa animal.“Fiquei sabendo do que aconteceu e procurei ajudar da melhor forma possível, depois a gente vê quanto vai ficar e faz uma ação entre amigos, uma vaquinha, não sei, só não poderíamos deixar o bichinho sofrendo”, contou.Jorginho perdeu muito sangue, passou por uma cirurgia e agora está internado para se recuperar dos ferimentos. A princípio, não corre risco de morte.Apesar de parecerem dóceis e inofensivas, esse tipo de ataque é mais comum do que se imagina. Não há relatos conhecidos em Votuporanga, mas em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por exemplo, uma mulher ficou ferida e o cachorro dela morreu após serem atacados por capivaras no início deste ano.A tutora Marcella Rebello Cozer passeava com o cão Pitu e o filhote dele quando foram surpreendidos por um grupo de capivaras. Pitu foi mordido por capivaras. Marcella, tentou defendê-lo e acabou também ferida. O cãozinho foi encaminhado a um hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, já Marcela levou 23 pontos.O mesmo aconteceu no final do ano passado em Cuiabá-MT. Uma mulher e seu cachorro, uma Rottweiler, de sete meses, passeavam por um parque da cidade quando a cachorra foi atacada e saiu correndo. Toda a ação foi filmada e, à princípio, a tutora do animal que nada tinha acontecido além do susto, mas depois percebeu que o animal estava muito ferido.