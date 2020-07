O comandante do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, o tenente Marcos Silvestre, alertou sobre o período de estiagem

publicado em 15/07/2020

Tenente Marcos Silves, comandante do Corpo de Bombeiros de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO período de seca começou e com eles as costumeiras queimadas, que na maioria das vezes são provocadas pela ação humana, por isso o Corpo de Bombeiros de Votuporanga alerta a população para esta época do ano.Entrevistado pelo jornal A Cidade, o comandante do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, o tenente Marcos Silvestre, contou que em 2020 o período em que acontecem mais fogo em matas demorou um pouco mais a começar em relação a anos anteriores, porque choveu bastante. “Mas agora que nós estamos entrando de fato no período de estiagem as ocorrências estão aumentando drasticamente”, destacou.Atualmente o trabalho do Corpo de Bombeiros local é bastante intenso, ainda mais que a corporação não atende somente Votuporanga, mas sim 14 cidades da região. “Tem dia que é quase o dia todo em ocorrência e nós atuamos de acordo com a demanda e podemos até solicitar apoio de outra base”, disse. Existe ainda um plano de auxílio mútuo com as usinas, principalmente para controlar incêndios em canaviais.O comandante garantiu que a grande maioria dos incêndios é causada pela ação humana, muito por negligência, como por exemplo colocar fogo em plantação, o que é proibido. “Bituca de cigarro em beira de rodovia que acaba se alastrando para plantação de cana, então, com certeza a grande maioria das ocorrências é por ação humana”, falou.Neste período, alertou Silvestre, é importante a população não utilizar fogo para nenhum tipo de serviço, porque, além de ser crime, causa um grande dano ambiental.Apesar de atender mais cidades, o comandante afirmou que o Corpo de Bombeiros local tem efetivo e condições de prestar um bom serviço nos 14 municípios.A saúde humana é afetada pelas queimadas porque a fumaça proveniente dela contém diversos elementos tóxicos.O mais perigoso é o material particulado, formado por uma mistura de compostos químicos. São partículas de vários tamanhos e as menores (finas ou ultrafinas), ao serem inaladas, percorrem todo o sistema respiratório e conseguem transpor a barreira epitelial (a pele que reveste os órgãos internos), atingindo os alvéolos pulmonares durante as trocas gasosas e chegando até a corrente sanguínea.Outro composto prejudicial é monóxido de carbono (CO). Quando inalado, ele também atinge o sangue, onde se liga à hemoglobina, o que impede o transporte de oxigênio para células e tecidos do corpo.