publicado em 17/07/2020

Barbosa Barbeiro recebeu uma notificação na manhã de ontem e ficou revoltado. (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Indignação é o sentimento do popular Barbosa Barbeiro, 36 anos, que na manhã de ontem foi notificado pelos fiscais da Prefeitura Municipal de Votuporanga, já que barbearias não pode funcionar. Ele, inclusive, filmou a ação dos servidores do Poder Executivo.

Na opinião do profissional, que tem uma barbearia perto do antigo Plínio Marin, a Prefeitura não quer deixar os profissionais trabalhar. “Eles chegaram aqui, mandaram a gente baixar as portas e notificou, porque foi a primeira vez, e a partir de amanhã ele estará efetuando a multa de R$ 1.040, porque ele falou que não pode trabalhar”, relatou.

O barbeiro reclamou que sua classe não tem apoio de ninguém e que o prefeito não se pronuncia sobre barbearias e salões de beleza. “Estamos indignados, pai de família como é que faz? Não tem como, a gente tem que trabalhar”, disse.

Segundo Barbosa, os servidores da Prefeitura relataram que a barbearia foi denunciada, então os fiscais foram até o local. “Indignação total contra esse sistema falho, não podemos trabalhar, atendendo um cliente por vez, com horário agendado, mantendo correto com o uso de máscaras, álcool em gel, álcool líquido 70, máscaras à vontade para clientes que não tiver sua máscara”, contou.