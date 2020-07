A banda Plenitude da Aliança fará a transmissão por meio do Facebook e também Youtube

publicado em 18/07/2020

A banda gospel Plenitude da Aliança vai realizar uma live solidária no próximo dia 25 de julho (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA banda gospel Plenitude da Aliança irá realizar uma live solidária no próximo dia 25 de julho, a partir das 19h. Nomeada como ‘Plenitude do Bem’, o projeto seguirá as normas de segurança contra a Covid-19, contará com os cinco integrantes da banda, que conduzirão uma noite de arrecadações e palavras de fé através da música.Para acompanhar a live, com bons louvores autorais e também conhecidos, a transmissão será realizada por meio de duas plataformas. No canal oficial da banda no Youtube e também por meio do Facebook.“Estaremos juntos em uma live incrível, de muito louvor, adoração e poder de Deus na sua casa. Para entrar na sua casa junto com Jesus e adorarmos. Uma live 100% solidária. Vamos juntos ajudar muitas pessoas que estão precisando de mãos estendidas”, adiantou Danilo Gonçalves, líder do Ministério de Louvor e Adoração Plenitude da Aliança.“Então, eu conto com você, para preparar a sua casa, a sua família, para juntos realizarmos a melhor noite de louvor e adoração das nossas vidas. Será uma noite inesquecível!”, completou.Para fazer a arrecadação, a equipe disponibilizou um número de Whatsapp e também um QR Code para o momento da live. As pessoas podem fazer suas doações a partir de hoje e se estenderá a longa data. Durante o evento, terá um monitor que estará recolhendo as ações e depois haverá o contato para a coleta dos donativos.Todas as doações que forem arrecadadas durante a transmissão de fé, serão revertidas para a instituição Casa de Recuperação Bom Samaritano em Votuporanga.