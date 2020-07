#ofuturosefazhoje tem movimentado toda a comunidade acadêmica nas redes sociais da Instituição, fomentando a reflexão sobre o valor da educação

publicado em 16/07/2020

Em seu depoimento, a Profa. Ma. Adriana Oliveira, docente do curso de Psicologia, falou um pouco sobre as suas experiências enquanto eterna estudante e apaixonada pela área (Foto: Divulgação/Unifev)

Iniciada neste mês de julho, a campanha institucional #ofuturoseazhoje tem divulgado histórias de superação e muitos sonhos idealizados por alunos e professores da Unifev. A iniciativa, realizada exclusivamente nas redes sociais da Instituição, busca fomentar a reflexão sobre o valor da educação no hoje e na construção do amanhã.

Duas vezes ao dia, são publicados depoimentos em forma de texto e vídeo, que expressam anseios, desejos profissionais e experiências vivenciadas por universitários e docentes, especialmente neste período de grandes mudanças e adaptações, tanto na aprendizagem, como no ensino.

Marcelo Esteves da Silva, aluno de Engenharia Civil, contou que as mudanças nas metodologias de estudo e nas novas formas de trabalho exigiram esforços e muito comprometimento. “O curso de Engenharia Civil está me proporcionando uma experiência nova. O futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. Portanto, dedicação, empenho e foco são alicerces para a construção de uma carreira de sucesso e reconhecimento”, afirmou.

Em sua fala, o estudante de Biomedicina Celso Lima do Nascimento declarou que, depois de formado, deseja fazer a diferença na área da Oncoterapia. “Meu maior sonho profissional é conseguir descobrir novas formas de tratamento e, para isso, a cada dia que passa, me dedico ao máximo nos estudos. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado”.

“Hoje, você pode sair da média, crescer e se tornar um profissional competente. E como fazer isso? Estudando. Manter-se numa carreira exige muito do profissional. Então, estudar e se tornar especialista em alguma área é extremamente importante. Para mim, fazer Psicologia foi uma oportunidade de ampliar muito os meus horizontes e de criar um sentido para minha vida. E neste período de pandemia, neste novo normal, se qualificar, estudar e estar mais preparado vai te dar muito mais condições de enfrentar tudo isso”, completou.

Os depoimentos podem ser conferidos ao longo deste mês, pelos canais oficiais da Unifev: @unifevvotu (Instagram) e Unifev Votuporanga (Facebook e YouTube).