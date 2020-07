Por causa da pandemia, cerimônia foi promovida de forma inédita e com novas estratégias de prevenção; campanha movimentou as vendas de fevereiro e março

publicado em 17/07/2020

A sexta-feira (17/7) foi de comemoração para os 11 consumidores contemplados na campanha “Liquida Votu”, promovida pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV, em parceria com a Sicoob Credlíder. A entrega contou com todos os cuidados necessários para a segurança dos envolvidos, obedecendo às regras de distanciamento e uso de máscara.Na manhã desta sexta-feira, consumidores contemplados com os vales-compras, vendedores e comerciantes foram separados em grupos de no máximo três pessoas e, com os devidos cuidados, fizeram a foto oficializando a entrega. Cada um recebeu R$ 500 que poderão ser consumidos nas lojas participantes da ação. Os vendedores que atenderam aos consumidores contemplados receberam os vales-compras de R$ 150 cada.Já no período da tarde, o carro foi entregue para Ederval Faria Gastão, cliente do Posto do Vilar, da av. Brasil. A cerimônia, também com participação restrita a representantes das entidades, do associado e do ganhador, foi realizada no pátio da Sicoob Credlíder, patrocinadora master da Liquida Votu.“A campanha Liquida Votu foi mais um sucesso e deve entrar no calendário fixo de promoções da ACV. Este ano a ação contribuiu para que os lojistas tivessem um pouco mais de fôlego logo no início da quarentena, já que movimentou as vendas do final de fevereiro e março, renovando os estoques”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial.O sorteio foi realizado no dia 18 de março, seguindo todos os protocolos de segurança e combate à Covid-19, com transmissão ao vivo pelo facebook. As entregas dos prêmios também podem ser acompanhadas pelas redes sociais da entidade (instagram: @acvvotuporanga e www.facebook.com/acvnet).Idealizada pela ACV, a campanha ‘Liquida Votu’, com patrocínio master da Sicoob Credlíder, recebeu este ano o apoio institucional da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.ContempladosO carro saiu para Ederval Faria Gastão, que retirou o cupom no Posto do Vilar. Os 10 vales-compras de R$ 500 cada saíram para José Roberto de Haro Aguiar (Supermercado Amigão), Andressa Ap. Affonso (Estilo Móveis), Cleuza Teiche (Supricomp), Angela Maria do Nascimento (Móveis Popular), Antonio Barbosa Sandoval (Posto do Vilar), Marcos Dante da Silva Flores (Supermercado Porecatu), Rubens C. Gonçalves (Edna Imports Perfumes), Patricia Cristine Tomé Silva (Sapato & Cia), Márcia Cristina Chianfroni (O Boticário), Elisangela Oliveira (A Ideal Calçados).