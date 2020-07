Em todo ano de 2019 foram registradas 583 picadas de escorpião; este ano, em seis meses, já são 331 acidentes

publicado em 28/07/2020

Jéssica fez um apelo nas redes sociais para que as pessoas cuidem de seus quintais e evitem mais acidentes (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEncontrar pessoas picadas por escorpião nas recepções das unidades de pronto-atendimento de Votuporanga se tornou ainda mais frequente este ano durante a pandemia. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, apenas nos seis primeiros meses deste ano, 331 pessoas passaram por atendimento médico após serem picadas pelo animal, sem contar os que nem chegam a procurar o hospital.A explicação é simples. Além das temperaturas elevadas dos últimos dias, ambiente propício para a reprodução, e momento de saída para a procura de insetos como grilos e baratas, suas principais fontes de alimentação, as pessoas estão mais em casa em razão do isolamento social e, portanto, mais suscetíveis aos ataques.Em 2019, foram registrados ao todo 583 ataques de escorpião, enquanto entre janeiro e junho deste ano já foram 331. “A dor é insuportável. Nunca mais quero passar por isso, então tirei tudo que poderia juntar eles no meu quintal, mas a gente precisa da ajuda de todos, não adianta eu limpar e o vizinho deixar tudo sujo”, postou Jéssica Natacha em suas redes sociais acompanhado da foto do escorpião que a picou.Em nota, o Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses) da Secretaria Municipal de Saúde, disse que realiza ações de prevenção periodicamente por meio dos agentes comunitários de saúde e de endemias.Ainda de acordo com a nota, são oferecidas orientações sobre manejo ambiental durante as visitas de rotina aos moradores; medidas importantes para evitar o surgimento de escorpiões, tais como, não acumular matéria orgânica (folhas, frutos e fezes de animais) e entulhos (telhas, tijolos, madeiras e restos de construção) nos quintais e terrenos; rebocar os muros; tapar os ralos durante a noite; verificar roupas, sapatos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho antes de utilizá-los.Além disso, complementam, o Setor conta com uma equipe especializada que trabalha na busca ativa desses animais, inclusive em horários alternativos.A orientação, de acordo com a Secretaria da Saúde, é de que, na hipótese de picada, a pessoa procure lavar o local com água e sabão, sem torniquete, dirigindo-se imediatamente à UPA – 24h (Unidade de Pronto Atendimento) ou ao hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Zona Norte.Caso um munícipe encontre algum escorpião na residência ou local de trabalho, fazer contato telefônico também com o Secez por meio do 0800 770 9786, para efetivar a notificação, mesmo que não ocorra acidentes. Dessa forma, o órgão terá condições de atender a cada um dos casos, por meio de orientações.