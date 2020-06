Dados foram anunciados pela Secretaria Municipal da Saúde na noite desta quinta-feira (4)

publicado em 04/06/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta quinta-feira (4) mais seis novos casos positivos de coronavírus (Covid-19). Tratam-se de um homem de 35 anos, sem comorbidades, em tratamento e acompanhamento domiciliar; uma mulher de 40 anos, sem comorbidades, em tratamento e acompanhamento domiciliar; outra mulher de 44 anos, com comorbidades, em tratamento e acompanhamento domiciliar; e três idosos, um de 61, um de 62 e outro de 35 anos, todos com comorbidades e em tratamento e acompanhamento domiciliar.Agora a cidade tem 88 casos confirmados de coronavírus, com 30 pessoas já curadas. Consta ainda que 306 exames deram negativo. Há 19 casos descartados e 28 suspeitos em investigação. O município tem seis mortes confirmadas e 379 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.