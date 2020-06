Enquanto 13 pessoas foram contaminadas, outras dez se curaram

publicado em 21/06/2020

Boletin Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com. brA Secretaria Municipal da Saúde registrou neste domingo (21), mais 13 novos casos de coronavírus (Covid-19) no Município. Com eles a cidade chega agora a 294 ocorrências positivas. Dez deles estão internados em estado grave.Foram registradas também mais dez curas em relação ao Boletim Epidemiológico anterior. Agora são 184 pessoas que contraíram e já venceram o novo vírus.Outros 47 votuporanguenses estão com suspeita da doença, três deles estão internados. Ainda neste domingo 33 pessoas que estavam com suspeita testaram negativo.A cidade segue com 10 óbitos confirmados pela Covid-19. Segue em análise, dois óbitos suspeitos por coronavírus registrados nos dias 13 e 20 de junho. A Secretaria continua aguardando os resultados dos exames que foram colhidos e enviados para laboratório.Os novos casos- Feminino (1 caso) de 20 a 29 anos;- Masculino (1 caso) e Feminino (3 casos) de 30 a 39 anos;- Masculino (1 caso) de 40 a 49 anos;- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) de 50 a 59 anos;- Masculino (2 casos) e Feminino (2 casos) de 60 a 69 anos.