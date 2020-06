Dados foram divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde na noite desta segunda-feira (22)

publicado em 22/06/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registra nesta segunda-feira (22) mais 13 casos de coronavírus (Covid-19) no município. São eles: uma mulher com idade de 20 a 29 anos; dois homens e três mulheres na faixa de idade de 30 a 39 anos; um homem com idade de 40 a 49 anos; um homem e duas mulheres com idades entre 50 e 59 anos; um homem com idade de 60 a 69 anos; um homem com idade de 70 a 79 anos; e uma mulher com idade superior a 80 anos.A cidade chegou ontem a 307 casos confirmados, sendo que 196 pessoas estão curadas. Consta ainda que 893 exames deram negativo para Covid-19, há 19 casos descartados, 45 suspeitos, dez mortes confirmadas e duas suspeitas, além de 632 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.