Os números foram divulgados na noite desta terça-feira (9) pela Secretaria da Saúde de Votuporanga

publicado em 09/06/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta terça-feira (9), 13 novos casos positivos de coronavírus (Covid-19) no município. Tratam-se de um jovem de 21 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; uma jovem com a mesma idade, com comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; um homem de 26 anos, com comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; uma mulher de 52 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; outra com a mesma idade, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar.Consta ainda uma mulher de 54 anos, com comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; uma mulher de 57 anos, com comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar. Na lista estão seis idosos. Somente uma idosa de 81 anos não tem comorbidades. Ela está em tratamento e monitoramento domiciliar. Os outros casos são quatro do sexo masculino (63, 66, 66 e 81 anos) e mais uma idosa de 67 anos. Todos seguem em tratamento e monitoramento domiciliar.Também ontem a Secretaria da Saúde registrou o sétimo óbito por coronavírus no município. Trata-se de um homem, de 66 anos, que apresentava comorbidades. Ele estava hospitalizado em UTI e apresentou o início dos sintomas em 19 de maio.Agora acidade registra 136 casos positivo da Covid-19. com 50 pessoas curadas. Constam ainda 371 exames negativos para coronavírus, 19 casos descartados 43 ocorrências suspeitas em investigação, sete mores e 508 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.