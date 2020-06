A votação ocorreu na manhã desta quinta-feira (25) em Sessão Extraordinária da Câmara Municipal

publicado em 25/06/2020

Reunião ocorreu nesta quinta-feira (25) (Foto: Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta quinta-feira (25), a Câmara Municipal de Votuporanga realizou a 4ª Sessão Ordinária do ano, oportunidade em que foi votado e aprovado por unanimidade o projeto de leito do Poder Executivo que libera R$ 750 mil para a saúde.A reunião começou por volta das 10h10 e a proposta foi para liberação dos recursos viabilizados pelo deputado Carlão Pignatari, porém que necessitavam da aprovação da Casa de Leis.Os vereadores que discursaram ressaltaram a importância da emenda conquistada por Carlão Pignatari. De acordo com o vereador Emerson Pereira, a proposta é muito importante para o município, principalmente neste momento de pandemia do coronavírus.