A transposição da linha foi assunto na Câmara Municipal

publicado em 25/06/2020

Emerson Pereira (Reprodução/Câmara)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm discurso inflamado na última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Emerson Pereira garantiu que será mais um ano sem a transposição da linha férrea na cidade.O assunto surgiu após o legislador ficar sabendo que cruzamentos da ferrovia que atravessa Fernandópolis vão ganhar três “cancelas eletrônicas”. Na visão de Emerson, a cidade de “Fernandópolis, bem menor que Votuporanga”, está conseguindo as cancelas, mas aqui, onde há anos se fala na questão, nada é feito. “Há anos administração mais administração falam-se na ferrovia de Votuporanga, e até agora ninguém tomou nenhuma providência. Daqui a seis meses termina mais um mandato, e nada foi feito até o momento”, declarou.O parlamentar lembrou que vidas já foram perdidas no cruzamento entre a Francisco Conde Matarazzo e a Fábio Cavalari. “Cadê a conclusão do pontilhão que liga o setor Sul de Votuporanga, ligando o bairro Sonho Meu e Vivendas, juntamente com o Palmeiras II?”, questionou. Emerson revelou que há alguns meses conversou com o prefeito e recebeu a afirmação que ainda neste ano será feito este pontilhão. “É mentira, nada mais vai sair esse ano, senhores vereadores. Nós temos que cobrar providências, juntamente com os deputados que cada vereador apoia para que realmente Votuporanga possa ter respeito para aquelas pessoas que moram no setor Sul”, falou.