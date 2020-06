Dez pacientes ocupam os 10 leitos da unidade isolada, sendo que oito estão em uso de respiradores

publicado em 03/06/2020

As informações são do Informe Diário da Santa Casa

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga atingiu na tarde desta quarta-feira (3) sua taxa máxima de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva para pacientes com coronavírus. Dez pacientes ocupam os 10 leitos da unidade isolada, sendo que oito estão em uso de respiradores.



Ainda de acordo com o Informe, outras quatro pessoas que testaram positivo para a Covid-19 estão internadas na enfermaria isolada no hospital, além de mais um paciente com suspeita da doença.

No mesmo dia dois pacientes receberam alta após se recuperarem do novo vírus. João Barbosa Sandoval, de 80 anos, é de Votuporanga e permaneceu no hospital cinco dias. Natan Pereira de Araújo, de 41 anos, retorna para Magda, após seis dias internado.