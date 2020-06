Cerimônia será para os formandos da terceira turma do curso de Medicina; evento ocorrerá na plataforma Teams, na próxima terça (dia 23)

A transmissão será acompanhada pelos formandos, cada um em suas casas, a partir das 10 horas (Foto: Divulgação/Unifev)

Pela primeira vez em 54 anos, a Unifev realizará uma colação de grau de forma totalmente on-line. Em tempos de pandemia e isolamento social, os alunos da terceira turma do curso de Medicina serão os formandos da cerimônia, que ocorrerá na próxima terça-feira (dia 23), na plataforma Teams.

De acordo com o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o formato foi a solução encontrada pela Instituição para que os alunos possam colar grau de forma conjunta, ainda que em tempos de distanciamento e proibição de eventos públicos.

“Entendemos que não é a situação ideal. Gostaríamos muito de estar junto aos nossos formandos e familiares num momento tão especial, mas temos que nos adaptar a esses novos tempos. É um modelo novo, com o qual também queremos aprender”, afirmou.

Segundo a coordenadora-adjunta do curso de Medicina, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, a Instituição se sente honrada em formar profissionais competentes na atual circunstância.

“Um dos diferenciais do curso de Medicina da Unifev é a formação humanizada. Ao longo da graduação, nossos alunos são estimulados a sempre prezar pelo contato direto com o outro, trabalhando com muita empatia e colocando o bem-estar do paciente em primeiro lugar. Então, mais do que nunca, se faz necessária a inserção de médicos humanistas no mercado. Todo o corpo docente está sensibilizado e, também, muito orgulhoso”, completou.

Presencialmente, no Campus Centro, seguindo todas as recomendações sanitárias, participarão da cerimônia o Reitor da Unifev, acompanhado da Profa. Marlene e do coordenador de Medicina, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes.

A transmissão será acompanhada pelos formandos, cada um em suas casas, a partir das 10 horas.