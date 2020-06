Seguindo com a série sobre as promessas do Plano de Governo do atual prefeito de Votuporanga, o tema agora é lazer

publicado em 06/06/2020

Série do A Cidade sobre o Plano de Governo do atual prefeito chega ao tema “Lazer”, área em que ele cumpriu pouco mais da metade de suas promessas (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Já há algumas semanas o jornal A Cidade realiza uma série especial sobre o Plano de Governo do atual prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD). A cada fim de semana um tema é escolhido por nossa equipe de redação, que realiza uma análise do que de fato foi cumprido e o que ainda não saiu do papel.

Para recordar, o documento de seis páginas, que foi registrado em cartório, é dividido em 15 setores (Saúde, Educação, Trânsito, Transporte e Segurança, Assistência Social, Direitos Humanos, Proteção da Vida Animal, Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, Habitação, Lazer, Cultura e Turismo, Esportes, Funcionalismo Público e Administração e por fim, Cidade) e trazia o compromisso de ser integralmente cumprido pelo então candidato.

A série foi iniciada pelo setor de Infraestrutura e revelou que das 11 promessas que ele fez, apenas uma foi cumprida integralmente e outras duas de forma parcial. Depois vieram reportagens especiais sobre os setores de Habitação, Cidade, e Desenvolvimento/Geração de Empregos.

Para esta semana, a área escolhida foi “Lazer” para a qual Dado fez basicamente quatro promessas e, até agora, cumpriu duas delas integralmente, uma parcialmente e a principal ainda não concluiu, faltando pouco menos de seis meses para o fim de seu mandato.

A Prefeitura foi questionada sobre todos os pontos dessa reportagem, mas até o fechamento da edição, não houve manifestação.

1ª Promessa - Viabilizar o Parque do Marinheiro que envolve a reestruturação do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” e seu entorno com pista de ciclovia e caminhada; jardim botânico; playground para crianças; academias; iluminação e demais equipamentos sociais.

O jornal A Cidade esteve ontem no Horto Florestal e, apesar de limpo e bem cuidado, nenhuma das obras estruturais prometidas foram realizadas e muito menos o “Parque do Marinheiro” viabilizado.

Seu entorno, que era para ter uma pista de ciclismo e caminhada, ainda é de grama e terra, o playground ainda é o mesmo há anos e nenhuma peça de academia foi instalada até o momento. A iluminação também ainda está restrita a entrada e nunca mais se ouviu falar do famigerado Jardim Botânico depois do término da campanha eleitoral de 2016.

2ª Promessa - Reformar e revitalizar as Reservas Santa Clara e Vale do Sol, a Mata dos Macacos e o Horto Florestal (Parque do Marinheiro).

Santa Clara

Em dezembro do ano passado o prefeito João Dado realizou a entrega da obra de infraestrutura da Reserva Ecológica Santa Clara de Assis, no bairro Colinas. A obra contemplou a construção da praça com calçamento ao redor, dotadas de rampas de acessibilidade e contou com investimento de R$ 296.381,20, sendo R$ 292.500,00 de emenda parlamentar do próprio prefeito, da época em que ele ainda era deputado federal, e R$ 3.881,20 de contrapartida do Município.

O belo espaço, porém, está marcado pelo vandalismo da população.

Vale do Sol

Já em setembro do ano passado o prefeito entregou as obras do Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes” e revitalização da Trilha Ecológica.

Localizado na avenida Vale do Sol, o local fomenta a prática de ensino-aprendizagem e formação de postura e pensamento crítico com relação às temáticas ambientais. É uma nova opção de lazer e turismo que oferece uma valorização do verde e ainda proporciona aos visitantes cenários incríveis para fotos.

O local conta com passarela de madeira, com 340 metros de extensão, elevada a 60 cm do chão para que os turistas tenham mais segurança e fiquem próximos da natureza, acessibilidade para portadores de deficiência, sanitários com acessibilidade, portaria, câmeras de monitoramento e uma varanda para descanso da caminhada e reunião de grupos.

Mata dos Macacos

Não há informações sobre a reforma na Mata dos Macacos, apenas de trabalhos de manutenção e revitalização. Contudo, nossa reportagem esteve ontem no local e constatou que o espaço está bem cuidado pelo Poder Público.

Horto Florestal

A revitalização do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” foi entregue em setembro de 2017. À época, as obras contemplaram a reforma dos cinco quiosques, cozinha central, parque infantil e dos sanitários. Além desses reparos, o local também recebeu nova pintura, teve a vegetação interna e imediações do lago roçados e a estrada de acesso passou por melhorias.

À época o prefeito chegou a dizer que aquele era o primeiro passo para transformar o local no “nosso Ibirapuera”. “Estamos comemorando esta grande revitalização do nosso Horto. Para estarmos aqui hoje foi preciso que na década de 50 fosse feito esse espaço. Nós estamos em 2017 comemorando 17 de setembro de 2017 a revitalização deste espaço. Isso é só o primeiro passo, virão outros passos, o parque Ecológico do Marinheirinho, o nosso Ibirapuera, começa hoje, começa aqui nessa data”, disse ele na ocasião.

Três anos depois, os passos seguintes ainda não foram dados.

3ª Promessa - Criar novas praças de lazer para a população em novos loteamentos, tais como Noroeste, Boa Vista, Belo Horizonte I e II.

Essa foi uma das promessas da área que ele conseguiu concluir integralmente. Seja em parceria com as loteadoras ou com recursos próprios, os locais citados foram contemplados com espaços de lazer, bem como em outros novos bairros.

4ª Promessa Revitalizar as praças da cidade e oferecer manutenção contínua, incluindo Simonsen.

Algumas praças, como a ”31 de março”, no Bairro da Estação, a Praça do Tobogã e a Fernando Costa, além de outras oito praças esportivas, tiveram as revitalizações entregues na gestão de João Dado, porém não todas.