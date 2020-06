O hospital reservou inicialmente 15 leitos para pacientes com coronavírus, porém mais são acrescentados conforme a demanda

publicado em 26/06/2020

A unidade de saúde local possui plano de contingenciamento de leitos de enfermaria (Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga tem 15 leitos de enfermaria reservados para pacientes com coronavírus ou com suspeita da doença, no entanto, segundo o informe divulgado na tarde de ontem, há 14 pessoas confirmadas e quatro com suspeita em ala. Por isso, foi necessário fazer um contingenciamento de leitos.

Ao jornal A Cidade, o hospital, por meio da assessoria de comunicação, explicou que a instituição implantou um plano de enfrentamento do coronavírus (Covid-19), assim que os casos começaram a surgir no Brasil. “Como atitudes emergenciais, mudamos nossas estruturas a fim de isolar as áreas para o tratamento deste novo vírus”, esclareceu.

Entre as ações, a unidade possui plano de contingenciamento de leitos de enfermaria, disponibilizando vagas de acordo com a demanda.

Um comitê foi criado, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Vigilância Epidemiológica Municipal. Essa equipe é formada por chefe de urgência e emergência, diretor clínico, gerente assistencial, pneumologista, infectologista, gerente médico, cardiologista, intensivista, supervisores de enfermagem e fisioterapia e se reúne constantemente para analisar novas estratégias incluindo demais profissionais envolvidos no processo, como farmácia e responsável do estoque.



“Construímos uma nova UTI específica para Covid-19 com 10 leitos para casos graves, além de disponibilizarmos 15 leitos de enfermaria. Diante da demanda, estamos trabalhando fortemente para que a segunda Unidade de Terapia Intensiva Covid-19 possa começar a funcionar já no próximo mês com oito leitos”, acrescentou.

A direção destacou que não tem medido esforços, com dedicação extrema e trabalhando diuturnamente para atender Votuporanga e região da melhor forma. “Estamos contratando mais colaboradores, comprando insumos e equipamentos para garantir assistência de qualidade e humanizada”.