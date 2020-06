Cidades da região recebem o material da Santa Casa e fabricam equipamento de proteção para os profissionais da linha de frente

publicado em 30/06/2020

O Hospital fornece os materiais e os municípios a mão de obra (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Ajuda que chega por todos os lados. Mãos que levam um pouco de solidariedade aos profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia da COVID-19. Assim a Santa Casa de Votuporanga tem recebido apoio de diversos voluntários da região, que se uniram para confeccionar aventais.

Floreal e Riolândia são municípios que fazem a corrente do bem. O Fundo Social de Solidariedade e Assistência Social de cada cidade se dedicou no combate ao novo vírus, ajudando a Santa Casa de Votuporanga, referência para região.

O Hospital fornece os materiais e os municípios a mão de obra. As equipes das cidades vizinhas produzem aventais para as enfermarias e a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Instituição.

Os itens confeccionados pelos voluntários são de TNT e seguem os critérios aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Ministério da Saúde. “Assim como todos os hospitais, a Santa Casa também está sofrendo com a escassez de recursos, já que nenhuma Instituição estava preparada para receber essa demanda grande de pacientes. Por isso, é tão importante esse auxílio, que protege nossos colaboradores e salvam vidas. Agradecemos a cada voluntário, que está contribuindo para uma assistência ainda mais preventiva e segura”, destacou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Fazer a diferença

É com este sentimento que Floreal ajuda a Santa Casa: pensando em quem mais necessita. “Em tempos de pandemia, a equipe do Órgão Gestor do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) teve participação especial na confecção de cada avental. “As aulas de corte e costura foram direcionadas para salvar vidas, fazendo a diferença na Instituição”, afirmou Cleusa Bertolo Alves Perioto, gestora da Assistência Social de Floreal.

Cleusa ressaltou a satisfação em contribuir. “É muito gratificante saber que tudo que produzimos vão para médicos, colaboradores que estão na linha de frente. Isso nos motiva”, complementou. Já foram entregues para o Hospital 390 itens.

Gratidão

Em Riolândia, a confecção é no Fundo Social de Solidariedade. “Estamos em três, duas são costureiras. Recebi o pedido da Santa Casa e conversei com o presidente do Fundo, Pastor Daniel Vaz. Ele prontamente concordou e, então, iniciamos no último dia dois”, contou Rosângela Maria Campos, uma das voluntárias.

Para Rosângela, o sentimento é de gratidão. “Estamos muito felizes em poder fazer o bem principalmente nesse momento que atravessamos, com fé em Deus que vai passar. Nossa gratidão por estarmos em um projeto abençoado!”, finalizou. Mais de 60 aventais foram distribuídos para a Instituição, protegendo os profissionais.