Cabeleireiros e barbeiros, impedidos de trabalhar, falam sobre como manter a autoestima sem a ida aos salões

publicado em 10/06/2020

Cabeleireira Luciene Galvão e o barbeiro Rafael Garcia dão dicas de como manter a boa aparência após a ida no salão, em casa (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom a volta a estaca zero, Votuporanga se vê classificada internamente como fase vermelha do Plano São Paulo para flexibilização. Ademais, diversas atividades econômicas estão paralisadas e somente o essencial funciona na cidade. Com salões de beleza e barbearias fechadas, fez-se relevante cada um cuidar dos próprios cabelos e barba em casa para manter a aparência em dia e a auto-estima para a saúde mental.Com os salões fechados, conforme apresentado em decreto municipal, a reportagem entrou em contato com profissionais da área para trazer dicas sobre como cuidar dos cabelos e da barba.A cabeleira, Luciene Galvão de Oliveira, proprietária do salão Las Divas em Votuporanga, recomenda que a higiene diária dos cabelos e cuidados essenciais, são primordiais para a manutenção. “Usar um pré-shampoo, que as pessoas costumam fazer com mel ou óleo de Oliva e o creme. Lavar bem com shampoo, que seja bom e condicionar, muito importante para selar as cutículas, isso uma vez por semana, se necessário”, disse.Se tratando das receitas caseiras, creme com mel ou mesmo o uso da babosa, estão recomendados para utilização. É um coringa e pode ser de muita eficiência no dia a dia da quarentena. Porém com bastante cuidado e atenção no momento de fazer o uso. “O cuidado ao utilizar é importante, para não repor demais uma coisa que o cabelo já tem. Então, aconselho! Mas tudo com cautela”, ponderou.O corte sempre foi uma polêmica, quem não conhece alguém que tenha estragado a franja tentando cortar em casa. Luciene disse que não recomenda. “Corte é muito complicado, porque só se conserta após o crescimento do cabelo, meio arriscado e não aconselho a fazer em casa, hidratar sempre”, completou.Além disso a cabeleireira, comentou sobre a coloração em casa. “Eu aconselho somente se for retoque de raiz, não indico mudança de cor com transformação. Mas, se for só retoque de raiz, tudo bem! E existe spray para a correção de raiz, mas ele não tem longa duração. Como essa quarentena o pessoal não tem aonde ir, em relação a sair com amigos etc. Aconselho que tenha necessidade de deixar para fazer a coloração no salão mesmo”, finalizou.Para os homensEm contato com o barbeiro Rafael Garcia, da barbearia Dos Santos, sua recomendação inicial é para que a pessoas façam o uso da maquina em casa, em altura proporcional. “Pois existem pessoas que não tem a habilidade para fazer o desenho da barba, por isso o cuidado no momento de fazer, para não correr o risco de tirar a barba como um todo. Assim que tudo isso se normalizar a pessoa retorne ao seu barbeiro, como uma alternativa sem correr riscos.”, relatou.Para opós se auto barbear, Rafael recomenda que seja feito o uso do ‘Balm’ um produto eficiente no sentido de manter a regeneração, no momento em que fere a pele com a lâmina de barbear. “Com o auxílio da toalha fria, após o ato de se barbear é recomendável para poder fechar os poros”, disse Rafael.“Maior cuidado que a gente pode ter tanto com a barba e com o cabelo, é com a pele em si e o couro cabeludo. Evitar a proliferação de fungos e bactérias. Isso é mais que essencial, é saúde!”, comentou.Em relação aos cabelos masculinos, ele indica que possam ser lavados diariamente. “Único que não recomendo o uso todos os dias, é o condicionador. Somente duas vezes na semana e apenas na ponta do cabelo”, falou. Em relação ao tempo frio, Rafael disse que é necessário que o cabelo esteja sempre bem hidratado. “O que sana a oleosidade é lavar o cabelo, e o masculino recomendamos que seja lavado diariamente”, completou.Quando Rafael podia abrir a sua barbearia, tomava as medidas necessárias para atender seus clientes e fazer a manutenção da autoestima, e também da saúde. Hoje, ele mantém a esperança em dia, para que mais em breve tudo isso possa se acalmar e se renovar ao normal. “Esperamos que isso se encerre, e as pessoas possam procurar seus barbeiros e todas as coisas que necessitamos para estarmos bem consigo mesmo”, finalizou.