Só ontem, o residencial, que é o mais populoso do município, registrou oito novos casos e chegou 51 ocorrências

publicado em 27/06/2020

O Pozzobon, na região Norte, continua sendo o bairro com o maior número de casos positivos de coronavírus em toda a cidade (Foto: Reprodução redes sociais)

O Pozzobon, na região Norte, continua sendo o bairro com o maior número de casos positivos de coronavírus em toda a cidade. O residencial, que é o mais populoso do município, passou ontem da marca dos 50 casos (51 no total), o que corresponde a 12% de todas as ocorrências positivas registradas até o momento.De acordo com o Boletim Epidemiológico de ontem da Secretaria Municipal de Saúde, apenas nas últimas 24 horas foram registrados mais oito casos no bairro. Não há informação, porém, sobre a quantidade de pessoas internadas e curadas no local.Depois do Pozzobon, o bairro com maior incidência da Covid-19 na cidade é o da Estação. Localizado no outro extremo da cidade (região Sul), o residencial acumula 22 casos da doença.Logo na sequência vem a Chácara da Aviação e Chácara das Paineiras, respectivamente com 20 e 18 casos. O São João (com 15 casos) e a Vila América (com 14) também apresentam números altos.