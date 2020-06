Muitos serviços que estavam funcionando voltaram a ficar fechados, e a população quer saber o motivo da Área Azul seguir funcionando

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga foi classificada na cor Laranja do Plano São Paulo de “flexibilização inteligente”, no entanto, a Prefeitura, por precaução, se auto classificou na cor Vermelha. Assim, muitos serviços que estavam funcionando voltaram a ficar fechados, e a população quer saber o motivo da Área Azul seguir funcionando, principalmente se está proibida a abertura de uma única porta para o recebimento de contas.Eliane Francisco fez exatamente esse questionamento: “o comércio fecho, então por que a Área Azul tá nas ruas? Esse prefeito tá de zoeira”. Geni Docusse Mejan fez a mesma observação: “a Área Azul não para, né”.A moradora Viviane Ribeiro também reclamou da situação. “A Área Azul tá trabalhando, esse prefeito está de palhaçada”, escreveu. Já Neire relatou: “tá fechado pra quem precisa trabalhar, mas a rua tá cheia de gente andando atoa, então tem que começar a multar o povo que tá rua e fechar tudo, a Área Azul pode e os comerciantes não, é cada coisa, viu”.Desde que a cobrança da Área Azul retornou, no final do mês de abril, os munícipes mostraram indignação. No primeiro dia eles foram pegos de surpresa nas ruas centrais da cidade. Na oportunidade, o jornal A Cidade entrou em contato com a Prefeitura de Votuporanga e perguntou a razão da volta da cobrança, mas a Administração Municipal não respondeu.Na tarde de ontem, o A Cidade questionou o Poder Executivo o motivo da cobrança continuar se até a abertura de uma única porta para recebimento de contas foi proibida. Até o fechamento desta edição a Prefeitura não havia respondido.