publicado em 15/06/2020

(Foto: Divulgação Polícia Ambiental)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental de Votuporanga prendeu neste domingo (14) dois homens por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal. O flagrante foi registrado numa área rural entre Monções e Turiuba, numa região conhecida como “Córrego do Bugio”.De acordo com a ocorrência, os policiais ambientais realizavam patrulha pela região quando avistaram dois homens armados com espingardas e diversas munições. Ao serem questionados eles afirmaram que estavam caçando javalis, mas não portavam autorização para tal e nem documentação das armas.Com eles ainda estavam cinco cães que os auxiliariam na caça ilegal. Diante do flagrante eles foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e caça clandestina.