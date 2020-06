CIPA da Unidade João Batista Santana promoveu uma campanha em prol do Hospital

publicado em 02/06/2020

O leite foi encaminhado para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Os colaboradores da Penitenciária João Batista Santana, de Riolândia, se uniram para uma boa causa. Eles participaram de uma campanha em prol à Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.A iniciativa surgiu da Comissão Interna de Prevenção à Acidentes (CIPA), com apoio da direção da Penitenciária e adesão de todos os funcionários. A ação tinha como objetivo arrecadar leite para o Hospital votuporanguense.“Optamos por leite ser um item de consumo diário, tanto no café da manhã quanto à tarde e também por ser essencial na alimentação”, explicou Ademir Aranha Baleeiro, agente de Segurança Penitenciária e vice-presidente da CIPA, gestão 2020/2021.A campanha foi iniciada no dia 4 de maio com término no dia 29. Participaram da entrega: Marcos Valério (secretário da Comissão), Ademir, Rose e Fernando Mota. “Foi nossa forma de colaborar com a Instituição, especialmente neste momento de enfrentamento do Coronavírus (COVID-19)”, destacou Ademir.Ele ressaltou a importância do Hospital. “Vocês prestam um ótimo serviço tanto aos funcionários, quanto aos reeducandos que cumprem pena na Unidade. Quando surgem os problemas de saúde, a Santa Casa sempre deu a atenção necessária ao atendimento”, afirmou.O leite foi encaminhado para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos imensamente a Penitenciária de Riolândia. A CIPA demonstrou sua solidariedade e preocupação com a saúde de todos, não apenas de seus colaboradores. A doação supre nossa demanda de dois dias, nos ajudando especialmente neste período difícil de Coronavírus”, finalizou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.