Não houve aumento no número de casos positivos da doença neste domingo

publicado em 07/06/2020

Boletim Epidemiológico de hoje

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de bater recorde de casos no sábado (6), com 14 confirmações em 24 horas, os números do coronavírus permaneceram estáveis neste domingo. A principal alteração, aliás, foi no número de pessoas curadas, que foi de 31 para 38 em um dia.Houve mudança também no quadro de suspeitos. De sábado para domingo mais dez pessoas adoeceram, totalizando 49 suspeitas da Covid-19.Outros 393 votuporanguenses apresentaram sintomas gripais leves e estão em monitoramento domiciliar.