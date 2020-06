No acumulado do ano, Votuporanga tem 4.119 admissões e 4.801 desligamentos, apresentando um saldo de -682 postos de trabalho

publicado em 30/06/2020

No âmbito nacional, é o terceiro mês consecutivo de queda na geração de empregos segundo o Caged (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Daniel Castro

Em meio à pandemia do coronavírus, Votuporanga segue perdendo um grande número de postos de trabalho. Somente no mês de maio, mais de 780 pessoas foram demitidas conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

No mês passado, 405 trabalhadores foram contratados na cidade, mas 783 perderam o emprego, resultando em um saldo negativo de 378.

Em abril a cidade registrou 1.264 demissões e 524 admissões, resultando em um saldo negativo de 740 vagas de emprego. Ainda segundo o Cadastro, em janeiro o município apresentou saldo positivo de 43 vagas, assim como em fevereiro, de 347, e março, de 57 vagas, no entanto a queda de abril foi brusca (-740).

No acumulado do ano, Votuporanga tem 4.119 admissões e 4.801 desligamentos, apresentando um saldo de -682 postos de trabalho.

Recentemente, houve mudança no sistema para busca dos dados do Caged. Anteriormente, era possível encontrar os números divididos por área de atuação (comércio, indústria, serviços, entre outros). Agora, no entanto, só é possível levantar as estatísticas de contratação e demissão.

Brasil

Prejudicado pela crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, o emprego formal registrou, em maio, o terceiro mês seguido de desempenho negativo. De acordo com o Caged, 331.901 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.

Apesar do encolhimento do emprego formal, houve melhora em relação a abril, quando haviam sido fechados 860.503 postos. A retração de empregos totaliza 1.144.118 de janeiro a maio.

