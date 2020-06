A mulher foi abusada sexualmente pelo irmão, inúmeras vezes, tendo se tornado mãe fruto das relações

publicado em 10/06/2020

A Justiça de Votuporanga mandou prender um homem acusado de estuprar a própria irmã, que é deficiente mental. A violência sexual resultou, inclusive, no nascimento de um filho dos dois.A mulher foi abusada sexualmente pelo irmão, inúmeras vezes, tendo se tornado mãe fruto das relações. A paternidade foi comprovada por exame de DNA. Atualmente, segundo o processo, o filho da vítima está com 11 anos, e também tem problemas mentais.Para manter a segurança da vítima e do filho durante o processo, o juiz decretou a prisão do irmão, pois todos moram juntos na casa dos pais. O processo de estupro de vulnerável segue contra o acusado em segredo de justiça. O juiz fixou prazo para a defesa. Um pedido inicial de liberdade do réu foi negado.*Com informações Votuporanga Tudo