publicado em 13/06/2020

O comunicado foi afixado nos ônibus do transporte coletivo de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Expresso Itamarati, empresa responsável pelo transporte coletivo em Votuporanga, anunciou, por meio de um comunicado afixado nos ônibus, que não irá mais circular aos domingos. A medida já vale partir deste domingo (14).A decisão veio duas semanas depois da companhia também iniciar a cobrança de passagem de idosos com menos de 65 anos. Agora, de acordo com declarações informais de funcionários, a empresa visa cortar custos com a não circulação aos domingos.O jornal A Cidade procurou a empresa para um comunicado oficial sobre o assunto, mas o setor de marketing (responsável pelo atendimento à imprensa) não atende aos fins de semana.Desde o último dia 25 a Expresso Itamarati cobra a passagem de idosos com menos de 65 anos. À época, por meio de sua assessoria de comunicação, a empresa informou ao jornal A Cidade que uma decisão judicial declarou inconstitucional a Emenda Orgânica nº 66, de 30 de maio de 2011, que trouxe alteração de 65 para 60 anos para a gratuidade do uso do transporte municipal.“Devido a decisão judicial, a partir de 25 de maio, às gratuidades por idade serão permitidas apenas para os maiores de 65 anos”, diz o comunicado instalado nos ônibus.Recentemente, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, encaminhou um ofício ao prefeito João Dado, para que seja comunicado à direção da empresa Itamarati para que ela cumprisse a isenção de tarifa aos idosos entre 60 a 65 anos de idade, até que o processo judicial em questão esteja com seu trânsito em julgado.Ele observou que quando da participação do processo licitatório de concessão do serviço de transporte coletivo urbano, a empresa vencedora do certame, no caso a Expresso Itamarati, assinou contrato administrativo sabendo que teria que observar tais isenções aos idosos a partir de 60 anos de idade.