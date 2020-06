A dupla que já arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos na primeira live, espera ajudar ainda mais na segunda

publicado em 20/06/2020

Apresentação será hoje

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA dupla prata da casa Bruno e Humberto promove hoje mais uma grande live beneficente em prol de entidades sociais. Na primeira apresentação eles arrecadaram mais de três toneladas de alimentos para a Santa Casa.A apresentação de hoje será em prol das entidades Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, de Nhandeara, Univida Fernandópolis e para famílias carentes de Votuporanga."Chegou o grande dia galera. Nossa Segunda Live Solidária e esperamos todos você hoje no nosso canal do YouTube, à partir das 16h. Se você ainda não se inscreveu se inscreva e não perca esta tarde que passaremos juntos com muita música boa e cheia de doações contamos com cada um de vocês, um pouco de cada um é muito pra quem está precisando, junte-se a nós e vamos nos divertir muito", postou a dupla em suas redes sociais.A expectativa da dupla é muito boa, já que na primeira, além das três toneladas de alimentos, eles arrecadaram mais de 10 mil máscaras e R$ 3 mil em dinheiro. A apresentação tem o apoio da Rádio Cidade FM.