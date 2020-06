Segundo fisioterapeuta, a pratica do alongar é benéfica e ajuda a reduzir a tensão e também na melhora da postura

publicado em 17/06/2020

Para a melhoria da rotina na quarentena, algumas dicas de alongamentos para serem feitos em casa (Arquivo)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAumento de elasticidade e flexibilidade dos músculos, redução do risco de lesão, correção de postura, melhora de aparência física e pessoal, são alguns dos benefícios da prática diária do alongamento. É o que explica a Prof. Ma. Ana Paula Pelosi, coordenadora do curso de fisioterapia da Unifev.A fisioterapeuta explica que o alongamento muscular é uma técnica que permite um estiramento das fibras musculares aumentando ou mantendo o comprimento destas estruturas. “O alongamento contribui para a melhora ou manutenção da mobilidade articular”, explicou.Importante para quem já pratica atividades físicas, como forma de aquecimento para facilitar o relaxamento muscular, minimizar lesões, no dia a dia o alongamento pode ser um grande aliado na prevenção e melhora de fraquezas musculares “Os músculos retraídos devem ser alongados antes que os músculos fracos possam ser efetivamente fortalecidos e provar alterações posturais levando a lesões e dor”, colocou.Além do já conhecido benefício para a postura, Ana Paula explica que o que influencia na simetria corporal são quando as limitações da movimentação da articulação causam as deformidades esqueléticas.Já com o cenário da pandemia, medidas como home office para conter a aglomeração e circulação de pessoas, está aumentando como o novo normal para o trabalho. Ela explica que a atividade física se torna essencial para ocupar a mente e fortalecer o sistema imunológico. “Já que o exercício físico gera um desvio do estado de homeostase orgânica, levando a reorganização da resposta de sistema imunológico”, conclui a coordenadora.