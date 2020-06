Uma das filhas de Nair conversou com a reportagem do jornal A Cidade

publicado em 03/06/2020

Nair Alves dos Santos (Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNair Alves dos Santos, 84 anos, foi a sexta vítima do coronavírus em Votuporanga. Ela, que tinha comorbidades, morreu às 9h15 desta terça-feira (2) na Santa Casa.Nair foi sepultada às 16h no Cemitério Municipal de Votuporanga. Ela deixou o esposo João Jisuato e os filhos: Maria Dalva, Cléia, Juscelino, Fátima Aparecida, Sirlene, Silvia e José Elias. Ela era natural de Pongaí-SP e teve como último endereço a rua Alvim Algarve, no bairro Estação.Entrevistada pelo jornal, uma das filhas de Nair, Sirlene Alves da Silva contou que no atestado de óbito a primeira causa está insuficiência respiratória, depois Covid-19 e posteriormente o câncer. “Não foi o CA [câncer] em si que levou ela ao óbito, foi uma junção das coisas, mas a primeira coisa foi a insuficiência respiratória”, contou.Como não poderia ser diferente, a morte de Nair foi muito difícil para toda a família. “Por ser tão inesperado, pois ela não apresentava sintomas”, contou a filha.A idosa se tratava de um câncer de pulmão há cerca de dois anos. Ela também sofria de enfisema pulmonar, pressão alta e hipotiroidismo.Questionada sobre como a mãe contraiu o novo vírus, Sirlene explico que Nair estava com uma dor de ouvido, então foi para a UPA em uma segunda-feira, onde fez o exame. Na quarta-feira seguinte, o resultado deu positivo e ela foi internada na Santa Casa de Votuporanga, onde faleceu nesta terça-feira (2).