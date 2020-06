Em meio à pandemia, vídeo gravado por moradores da zona Norte da cidade mostra aglomeração dentro de um dos ônibus

publicado em 09/06/2020

Vídeo feito por moradores da zona Norte mostra a superlotação do transporte coletivo de Votuporanga

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA aglomeração no transporte coletivo de Votuporanga foi tema de debate na 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Um vídeo feito por moradores da zona Norte da cidade, que mostra a superlotação em um dos ônibus, foi exibido pelo vereador Hery Kattwinkel (PTB), que cobrou a Prefeitura.De acordo com o edil, a situação se mostra incoerente quando se analisa o comércio fechado para combater a proliferação da Covid-19 e se permite uma situação como essa no transporte público coletivo.“Todo mundo preocupado com o coronavírus e olha a situação do transporte coletivo. Colocaram um micro-ônibus para atender a zona Norte, isso é um absurdo. Aí eu te pergunto: não tem possibilidade de transmissão do Covid nesse sentido? Cadê o distanciamento social? Comércio não pode abrir, mas o transporte público pode ficar nessa precariedade”, disse.O vereador afirmou ainda que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito e já colocaram um ônibus para atender em horário de pico. “Não precisa vereador ir reivindicar para colocar ônibus, é uma questão de bom-senso”, concluiu.