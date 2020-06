A partir desta semana, os clientes da Elektro podem enviar foto do consumo de energia por meio do site para que as faturas sejam emitidas sem necessidade de contato com leiturista

publicado em 16/06/2020

A medida é uma das ações adotadas pela Elektro para contribuir com a prevenção ao novo coronavírus (Foto: A Cidade)

Os clientes da Elektro passam a contar, a partir desta semana, com mais uma facilidade. O serviço de autoleitura oferecido pela concessionária permite que o próprio consumidor informe à distribuidora com uma foto o consumo exibido no medidor. Para optar pelo serviço, o cliente deve fotografar os números que aparecem no medidor e enviar a foto para o site (www.elektro.com.br). O registro pode ser feito até dois dias antes da data de leitura.A medida é uma das ações adotadas pela Elektro para contribuir com a prevenção ao novo coronavírus, já que evita a presença física dos funcionários em residências e comércios que possuem o medidor na área interna.“Neste momento de isolamento social, a autoleitura é mais um serviço digital, possibilitando ao cliente que possui um imóvel fechado ou casa de veraneio, informar o seu consumo para fins de faturamento, sem a necessidade do deslocamento de um profissional da distribuidora ao local. “Basta informar a leitura na área de serviços do site da Elektro até dois dias antes da data que antecede a próxima visita do leiturista em sua residência, descrita na fatura de energia do mês anterior”, diz diz Rosane Patarra, gerente de Leitura da Elektro. “Importante que o cliente também aproveite e realize o cadastro da sua fatura para recebimento por e-mail mail e o pagamento por débito automático. Esta ação reduz a necessidade de manuseio das contas de papel, e ainda contribui para o meio ambiente”, explica.Essa ação facilita o faturamento dos estabelecimentos que estão fechados por conta da quarentena e que, seguindo determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), podiam ser tarifados pela média de consumo dos últimos 12 meses. “Com a autoleitura será possível faturar pelo consumo realizado e indicado pelo cliente esta é mais uma ação pensada para facilitar a vida dos nossos clientes alinhada com a nossa estratégia de transformação digital na Neoenergia”, diz Renato Suplicy, gerente de Estratégia e Serviços Digitais da Elektro.Para enviar os dados, o cliente deverá acessar o site da Elektro e, em mais serviços, acessar a opção Autoleitura. Digitar a leitura descrita no medidor e poderá anexar a foto. Em seguida, só clicar em “calcular” e pronto.Como medidas adicionais para prevenção neste período, a Neoenergia adotou ações como a obrigatoriedade do uso de máscaras e do uso de álcool em gel, além de uma solução de água e sabão para a higiene das mãos, materiais que são repostos ao longo do dia pelos coordenadores. Os profissionais passam periodicamente por treinamentos, atualmente em formato virtual, e são orientados a não ter contato físico e a manter um distanciamento adequado dos clientes. Os equipamentos para registrar a leitura e imprimir a fatura são de uso pessoal e são higienizados com frequência.Pensando na máxima segurança e comodidade dos seus clientes, a Elektro também expandiu serviços e canais digitais durante a pandemia, estimulando os clientes a ficarem em casa. Uma das iniciativas recentes foi o lançamento do Digitalização Solidária, projeto que estimula a adesão dos consumidores aos serviços de Débito Automático e Fatura por E-mail. Com isso, a empresa irá doar para instituições de amparo social até R$ 5 por cliente que aderir aos serviços – o potencial da campanha é de R$ 5,6 milhões em arrecadação.Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).