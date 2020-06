Em conversa com o jornal A Cidade, o parlamentar declarou apoio a Pedro Stefanelli Filho

Luiz Carlos Motta (PL) (Facebook/Motta)

Luiz Carlos Motta (PL) declarou apoio a Pedro Stefanelli Filho

Em conversa com o jornal A Cidade, o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) declarou seu apoio para que Pedro Stefanelli Filho, o Pedrão (PL), seja o vice na chapa de Jorge.O parlamentar destacou que Pedrão é experiente na administração pública e já contribuiu muito pela cidade, portanto é um excelente nome para compor a chapa. Na cidade, Pedro conta com o apoio da presidente do Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Votuporanga), Lia Marques, entre outras lideranças.Nesta sexta-feira (19), o PL indicou o nome do ex-prefeito para ser vice de Seba. "Moramos e vivemos em um país onde a democracia impera, então nada mais justo que os partidos que compõem o apoio ao pré-candidato Jorge Augusto Seba também procurem seu espaço", disse Jorge Xavier, presidente do PL local.Pedro Stefanelli Filho, 72 anos, conhecido popularmente como Pedrão, foi prefeito de Votuporanga entre os anos de 1993 e 1996. Também exerceu a função de vice-prefeito nas duas gestões do ex-prefeito Carlão Pignatari, de 2000 a 2008.Agora quatro nomes postulam a vaga de vice de Seba: o vereador Rodrigo Beleza (DEM), atualmente considerado o favorito, João Garcia (Republicanos), Cabo Valter (MDB) e Pedro Stefanelli (PL).