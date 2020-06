A informação foi confirmada por meio de um vídeo divulgado pelo diretor do HB, Jorge Fares

publicado em 05/06/2020

diretor-executivo do complexo da Funfarme, Jorge Fares, por meio de um vídeo na manhã desta sexta-feira (5) anunciou que na quinta-feira (4), o HB recebeu cinco pacientes de Votuporanga (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO diretor-executivo do complexo da Funfarme, Jorge Fares, por meio de um vídeo na manhã desta sexta-feira (5) anunciou que na quinta-feira (4), o HB recebeu cinco pacientes de Votuporanga, devido a Santa Casa ter atingido 100% da ocupação de leitos. As transferências devem continuar acontecendo até a instalação dos oito leitos autorizados pelo Governo do estado para o hospital votuporanguense.De acordo com o Informe Diário da Santa Casa, três mulheres e dois homens, que estavam na UTI da Instituição em estado grave, foram direcionados para o HB por falta de sedativos e relaxantes musculares utilizados na entubação dos pacientes, problema que afeta todo o Brasil.No vídeo o diretor, alerta a população sobre a ocupação de leitos no Hospital de Base de Rio Preto, que está elevado. Segundo ele, desde o último vídeo que gravou, no dia 22 de maio, houve aumento de 130% na ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desta feita, o HB tinha 14 pacientes internados na UTI, número que chegou a 32 nesta sexta-feira (5). O número de pacientes internados na enfermaria também aumentou. Em 22 de maio, eram 28 pacientes internados. Hoje são 49.Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Rio Preto, o número de pacientes internados nos hospitais da cidade está; no Austa, 10 pacientes; na Beneficência Portuguesa 19 internados; três no IMC; 66 na Santa Casa; três no Santa Helena e dois em outros hospitais."Nesses dias também houve grande mortalidade de pacientes da Covid-19. Esse alerta que eu quero passar. Nós estamos numa fase de plena ascensão. Com certeza não atingimos o pico. O pico está por vir. Não vamos ser otimistas, acreditando que já atingimos o pico, porque está ascendendo", afirma. A região já registra mais de mil infectados.Jorge Fares, disse que o HB está dimensionado para 117 pacientes de UTI e 310 de enfermaria. "Importante a população entender que, mais uma vez, é hora de agir, depende da população, do isolamento se possível ou das medidas necessárias. Estou mais preocupado com o que está acontecendo e que a gente talvez possa não suportar a grande demanda", finaliza.