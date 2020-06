Estabelecimentos comerciais, praças, igrejas, campos de futebol, casas de festas com aglomeração podem ser denunciados por meio do 0800-770-3590

publicado em 27/06/2020

Prefeitura criou novo canal para denúncias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir de agora, a Prefeitura de Votuporanga redefine seu canal para as denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, tais como, estabelecimentos comerciais, praças, igrejas, campos de futebol, casas de festas, entre outros. Dessa forma, a Ouvidoria Municipal passa a receber esse tipo de denúncia, por meio do 0800-770-3590, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Outra possibilidade para acessar ao órgão é por meio do site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), clicando no ícone “Fale com a Ouvidoria”, a população pode fazer a sua denúncia anônima, com a possibilidade de anexar até três fotos que comprovem a queixa.

O processo é simples e consiste no preenchimento de um formulário, que pode ser feito de maneira anônima. O sistema permite acesso através de computadores e dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para facilitar o contato do munícipe com o órgão.