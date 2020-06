Oito vereadores aprovaram a atitude de João Dado que culminou no fim da campanha

publicado em 01/06/2020

Dr. Ali e Daniel Davi foram contrários ao Voto de Repúdio (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga rejeitou, por oito votos a cinco, a "Moção de Repúdio", assinada por seis vereadores, ao prefeito João Dado (PSD), por conta da notificação extrajudicial assinada por ele que culminou no fim da "Votu Solidária", campanha que arrecadou e já distribuiu mais de 60 toneladas de alimentos à pessoas afetadas pela crise provocada pelo coronavírus na cidade.O documento, que repudiava a "falta de diálogo do prefeito" foi assinado pelos vereadores Osmair Ferrari (PSDB), Chandelly (Podemos), Hery Kattwinkel (PTB), Rodrigo Beleza (DEM), Serginho da Farmácia (PSDB) e Marcelo Coienca (PSDB). Todos, com exceção do Coienca (que não vota por estar interinamente na presidência da Câmara) votaram para repudiar o chefe do Executivo Municipal.Foram favoráveis a atitude do prefeito os edis Dr. Ali (MDB), Daniel Davi (MDB), Vilmar da Farmácia (MDB), Gaspar (DEM), Missionária Ednalva (DEM), Emerson Pereira (PSDB), Silvão (PSDB) e Wartão (PSB).