O governador João Dória e o secretário de Educação Rossieli Soares anunciaram nesta quarta-feira, 24, que o retorno às aulas presenciais no estado está previsto para o dia 8 de setembro e terá escolas com 35% da capacidade máxima de alunos.

A medida será válida para escolas públicas e privadas e contemplará todas as etapas de ensino, passando desde a educação infantil, educação básica, ensino médio e ensino superior. De acordo com o governo, são ao todo 13,3 milhões de alunos em todo o sistema de ensino.

A confirmação da reabertura das escolas nessa data, no entanto, dependerá da permanência de todas as cidades do estado na fase amarela (fase 3) do plano de flexibilização da economia, o chamado Plano São Paulo, por pelo menos 28 dias.

De acordo com o governo, todo o estado retomará as aulas presenciais no mesmo dia. O plano de retomada das aulas, que é dividido em três etapas.

Ainda não está claro quais etapas de ensino serão priorizadas na reabertura das escolas: se a educação infantil ou se outras etapas, como a educação básica e o ensino médio, voltarão antes.

Segundo o secretário-executivo da secretaria de Educação, Haroldo Rocha, as redes terão autonomia para decidir quais alunos voltarão primeiro para as escolas.

ETAPAS

A volta será feita em três etapas e começará com até 35% dos alunos presenciais. O restante acompanhará o conteúdo nas plataformas digitais. Ainda não foi esclarecido quais serão os critérios para escolha dos alunos que irão às escolas.

Etapa 1 (a partir de 8 de setembro) - Até 35% dos alunos de forma presencial;

Etapa 2 (ainda sem data definida) - Até 70% dos alunos;

Etapa 3 (ainda sem data definida) - Até 100% dos alunos. Data e condições para o retorno

Para a implementação da primeira etapa, com retorno de 35% dos alunos no dia 8 de setembro, todas as cidades do estado devem ter permanecido na fase amarela (fase 3) do plano de flexibilização da economia, o chamado Plano São Paulo, por pelo menos 28 dias.

Para a segunda etapa, com até 70% dos alunos nas escolas, 60% das cidades devem ter permanecido por ao menos 14 dias na fase 4 (verde).

Já o retorno completo só acontecerá quando todos os departamentos regionais estiverem na fase 4 de reabertura. "Se uma região regredir, vamos tratar aquela região, mantendo o estado aberto", afirmou o secretário Rossieli Soares.

De acordo com o protocolo apresentado pelo governo, as escolas terão que cumprir uma série de medidas para evitar o contágio entre os alunos.

- Distanciamento obrigatório de 1,5 m entre as pessoas;

- Organizar os horários de entrada e saída dos alunos para evitar aglomerações;

- Intervalos e recreios serão feitos em horários alternados, com revezamento de turmas;

- Atividades de educação física podem ser realizadas mediante cumprimento do distanciamento de 1,5 m, preferencialmente ao ar livre.

As aulas presenciais foram suspensas no dia 23 de março, quando o governo antecipou o período de férias e recesso escolar para minimizar a propagação do novo coronavírus. O ano letivo foi retomado o fim de abril para os alunos da rede estadual de São Paulo com ensino remoto por meio dos aplicativos Centro de Mídias SP e dos canais digitais 2.2 - TV Univesp e 2.3 - TV Educação.