ACV promove campanha institucional do Dia dos Namorados

Iniciativa prevê o incentivo ao consumo no comércio local; lojistas podem atender on-line, com entregas por delivery e/ou drive thru

publicado em 04/06/2020

(Foto: ACV) Tradicionalmente, o Dia dos Namorados é celebrado pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV, por meio de campanha institucional e com ações nas redes sociais. Neste ano, a ação busca comemorar o amor e também incentivar o apoio à economia local, por meio do tema “Para celebrar o amor, pequenos gestos fazem a diferença”.



“Este ano, o Dia dos Namorados será celebrado de maneira diferente, mas nossos associados estão à disposição, com produtos e ofertas destinados para esta data tão especial para os casais. Pedimos aos consumidores, que façam as suas compras nas lojas da cidade, por meio da internet”, comentou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.



Em Votuporanga, permanece autorizado o atendimento on-line e também as entregas por delivery e/ou drive thru. Os lojistas se adaptaram à nova realidade e têm promovido ações em sites, aplicativos e redes sociais.



Por meio do site www.acvnet.com.br/delivery os consumidores encontram lojas que estão com o serviço de delivery. Os associados que ainda não cadastraram os seus atendimentos, podem fazê-lo de forma gratuita na ACV, pelo telefone (17) 3426-4044.



Apoie o comércio local e deixe o seu Dia dos Namorados completo.

www.acvnet.com.br/delivery

