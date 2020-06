Homem de 84 anos é a quinta vítima

publicado em 31/05/2020

Dados são do último boletim epidemiológico

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde confirmou na noite deste domingo (31) a quinta morte por coronavírus em Votuporanga. Trata-se de um homem de 84 anos que estava internado, porém estável, mas seu quadro piorou e ele acabou morrendo.Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico, outras três pessoas testaram positivo para coronavírus nas últimas 24 horas e a cidade chegou a 61 casos da doença, sendo que dois deles estão internados em estado grave em UTI e utilizando respiradores.Além disso, outras 16 pessoas estão com suspeita da Covid-19, uma em internação. Outras 275 pessoas estão com sintomas gripais leves e seguem em monitoramento.